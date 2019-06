Am Mittwoch veröffentlichte die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz "Aurelius") die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung. Diese soll demnach am Freitag, den 11. Juli ab 11:00 Uhr im Hotel Hilton Munich Park, Ballsaal, in München stattfinden. Der Blick auf die Tagesordnung zeigt bei Tagesordnungspunkt (TOP) 2 folgenden Gewinnverwendungsvorschlag: Vom Bilanzgewinn von ca. 146,1 Mio. Euro sollen ca. 101,6 Mio. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden und rund 44,5 ...

