Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Mittwoch nachgegeben. Einmal mehr beherrschte der Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte sich wieder negativ zum Stand der Verhandlungen geäußert und eine Einigung damit in Zweifel gezogen. Dies lastete auf den Kursen. Der EuroStoxx 50 schloss um 0,4% schwächer, auch die übrigen wichtigen Indices mussten leicht abgeben. In Zürich verlor der Zementkonzern LafargeHolcim 4,1%, nachdem der Großaktionär Thomas Schmidheiny angekündigt hatte, seine Beteiligung zu reduzieren. Auch ArcelorMittal konnten sich dem Verkaufsdruck bei zyklischen Werten nicht entziehen und gab in Paris um 2,8% nach. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs , die den Wert ...

