Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1295 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Devisenmarkt war von einem überwiegend ruhigen Handel die Rede.Gegenüber dem Franken hat der Euro indes zuletzt wieder nachgegeben. Im Anschluss an die Kommentare der Schweizerischen Nationalbank zur Entwicklung ...

