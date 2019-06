Zürich (ots) -



Seit September 2017 ist das Nahrungsergänzungsmittel, das nach dem

Alkoholkonsum eingenommen wird, KAEX basic, auf dem Markt. Was mit

dem Verkauf in 15 Apotheken begann, entwickelte sich innerhalb von

achtzehn Monaten zur Erfolgsgeschichte - mittlerweile ist KAEX

schweizweit in allen Apotheken sowie im Detailhandel erhältlich. Nun

wagt das Zürcher Start-Up hinter dem Produkt, ph. AG, den Schritt

nach Deutschland und sucht dafür Unterstützung in der Höhle der

Löwen.



Am 7. September 2017 feiert das junge Zürcher Start-Up, ph. AG,

die Lancierung seines Produktes KAEX basic. Die Anfänge sind

bescheiden, das Produkt soll erstmals in 15 Apotheken auf Probe

verkauft und so sein Marktwert geprüft werden, der Hauptsitz der ph.

AG befindet sich noch im Wohnzimmer des Start-Up Gründers, Pedro

Schmidt. Dann geht es aber Schlag auf Schlag. Bereits im Oktober

springen grosse Apothekenketten auf, Ende 2017 ist KAEX basic

schweizweit in allen Apotheken erhältlich. Manor, Coop sowie die

Drogeriekette Müller folgen 2018, Migros und Aldi 2019.



«KAEX basic wird nach dem Alkoholkonsum eingenommen, stockt den

Körper über Nacht mit essentiellen Substanzen auf, die während des

Alkoholmetabolismus verbraucht werden, und schützt ihn so vor den

Konsequenzen am nächsten Tag.» erklärt Start-Up-Gründer und

KAEX-Entwickler Pedro Schmidt.



Dass KAEX basic aber trotz allem kein reines Kater-Mittel ist,

erkennen auch Industriepartner und Distributoren schnell; besagte

Konsequenzen setzen gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen bereits

nach einem Glas Wein oder zwei Gläsern Bier ein. Entsprechend

positioniert sich KAEX basic, obschon seine Inhaltsstoffe

wissenschaftlich belegt sind, im Lifestyle-Bereich und spricht so

auch Detailhandel-Partner wie die alkoholfreie Migros an.



«KAEX basic ist Teil des Millennial-Zeitgeistes. Unser Leben nimmt

immer mehr Geschwindigkeit auf, immer mehr Möglichkeiten ergeben sich

uns im Beruflichen wie im Privaten. Und wir wollen keine davon

auslassen.» erzählt Patricia Schmidt, die bei ph. AG die

Kommunikation verantwortet. «KAEX basic ist genau für all diejenigen,

die am Tag nach dem Feierabendrink eine wichtige Präsentation zu

halten haben, sportliche Ziele im Gym verfolgen oder einfach

keinerlei Konsequenzen von gestern ins Heute tragen wollen.»



Nach dem Erfolg im Heimmarkt möchte ph. AG ab Q4 2019 einen Fuss

nach Deutschland setzen. Dabei profitiert das nun achtköpfige Team

von bereits geknüpften Beziehungen zu Distributoren und baut auf den

Erfahrungen der letzten 18 Monate auf. Ähnlich wie in der Schweiz

soll die Lancierung in Deutschland mit einem kleinem Marketingbudget

aber sehr zielgerichtet in Metropolen und Zentren geschehen und der

Markt sich von da an organisch entwickeln. Dafür will das Start-Up 5

Millionen CHF Kapital bei einer Firmenbewertung von 15 Millionen CHF

sammeln. Erste Investoren sind bereits aufgesprungen, ob einer der

Löwen unter diesen ist, erfährt man am 18. Juni ab 20.15 auf TV24.



Aussichten



Innerhalb von 18 Monaten konnte die ph. AG mit KAEX basic in der

Schweiz trotz kleinem Marketingbudget eine 3-fach so hohe

Kundenloyalität, wie dies Richtwerte vorgeben, schaffen und so

finanziell break even erreichen. Mit dem Schritt nach Deutschland im

Q4 2019 möchte das Start-Up durch die Skaleneffekte im grösseren

Markt das notwendige Volumen erreichen, um organisch weiter zu

wachsen und zu expandieren. 2020 sollen die Benelux-Länder, 2021

Skandinavien und das Vereinigte Königreich folgen. Bis 2022 soll

gemäss Firmengründer Pedro Schmidt mit KAEX ein jährlicher

Brutto-Umsatz von 98 Mio. CHF erreicht werden.



Über KAEX



KAEX basic ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 25 natürlichen

Inhaltsstoffen. Das Produkt gliedert sich perfekt in den aktiven

Lebensstil von 25- bis 34-jährigen ein, die neben ambitiösen

beruflichen Zielen ein reges Sozialleben führen und auf Fitness sowie

Gesundheit Wert legen. KAEX basic wird bereits nach wenigen

alkoholischen Getränken vor dem Schlafengehen eingenommen und schützt

den Körper durch das Auffüllen von Substanzen, die während des

Alkoholmetabolimus verbraucht werden. Bei Bedarf kann KAEX basic am

Tag nach dem Alkoholkonsum direkt nach dem Aufstehen sowie drei

Stunden danach nochmals eingenommen werden.



Über ph AG.



Die ph. AG wurde von Pedro Schmidt im Januar 2016 gegründet und

zählt heute 8 feste Mitarbeiter am Firmensitz in Zürich Wipkingen

sowie weitere 70 Mitarbeiter durch die Kollaboration mit dem

Distributor MAREIN AG mit Sitz in Spreitenbach. In den ersten beiden

Finanzierungsrunden konnte Pedro Schmidt, der über einen Abschluss in

Pharmazie und Management der ETH Zürich sowie mehreren Jahren

Berufserfahrung in internationalen Pharmafirmen verfügt, bereits 2017

100'000 CHF für den ersten Markttest sowie 2018 700'000 für den

Abschluss der Pilotphase Schweiz bei Investoren sammeln. Mittlerweile

verfügt die ph. AG über einen Firmenwert von 15 Millionen CHF und

befindet sich in seiner dritten Finanzierungsrunde für 5 Millionen

CHF für die Expansion nach Deutschland.



