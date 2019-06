Das Statistische Bundesamt hat einen Anstieg der Gründungen um 3,6 Prozent registriert. Gleichzeitig gaben weniger größere Betriebe auf.

In Deutschland sind im ersten Quartal 2019 mehr neue Betriebe an den Start gegangen als ein Jahr zuvor. 156.400 Neugründungen registrierte das Statistische Bundesamt nach Angaben vom Donnerstag - ein Plus von 3,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Darunter ...

