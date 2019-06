United Internet will eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat des Kabelnetzbetreibers einsetzen. Tele Columbus will sich mit dem Großaktionär einigen.

Wegen des Streits mit Großaktionär United Internet über die Besetzung des Aufsichtsrates hat der angeschlagene Kabelnetzbetreiber Tele Columbus sein Aktionärstreffen verschoben. Die Hauptversammlung soll nun am 29. August stattfinden statt am 21. Juni, wie Deutschlands drittgrößter Kabelanbieter am Donnerstag mitteilte.

United Internet hält 28,5 Prozent an dem hoch verschuldeten Berliner Unternehmen und hatte ...

