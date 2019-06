Auf dem Radar: EVNZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,69 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,45; 0,3; 0,92). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 13,37 /13,43Veränderung zu letztem SK: 1,03% Auf dem Radar: WienerbergerZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 4,59 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,96; 1,56; 1,99). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 20,84 /21,00Veränderung zu letztem SK: -0,29% Auf dem Radar: CA ImmoZuletzt 4 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 2,67 Prozent verloren (Einzeltage: -0,3; -0,9; -0,15; -1,34). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 32,61 /32,71Veränderung zu letztem SK: -0,28% Auf dem Radar: AndritzMit 93,75 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...