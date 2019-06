++ US-Präsident Donald Trump erhöht Druck auf Deutschland ++ DE30 prallt von der 12.070 Punkte-Marke ab ++ BASF fällt nach Trumps Bemerkungen zu Nord Stream 2 ++Die erste Hälfte der europäischen Handelssitzung am Donnerstag war recht optimistisch. In Europa sind an breiter Front Kursgewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Österreich und Italien am meisten zulegen konnten. In Osteuropa ist eine gewisse Underperformance zu erkennen, da Aktien aus Russland und Polen zum Zeitpunkt des Schreibens mehr oder weniger flach gehandelt werden. Der H4-Chart des DE30 zeigt, dass die Bullen die Unterstützung um die 12.070 Punkte-Marke verteidigen konnten. Sollte die optimistische Stimmung anhalten, wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung der lokalen Hochs vom Dienstag nicht auszuschließen. In der Nähe der 12.280 Punkte-Marke ist wiederum der nächste wichtige Widerstand zu ...

