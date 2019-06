Root LU (ots) -



AMAGNO ist ein umfassendes ECM (Enterprise Content Management) für

die Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen. Die

Lösung wird im On-Premise-Modell angeboten, wie auch als flexibler

Cloud Service. Für das Hosting setzt AMAGNO auf arcade solutions ag

in Luzern.



Die Nutzung eines ECM bzw. DMS in der Cloud gewinnt dank der

Einfachheit immer mehr an Beliebtheit. Unternehmen beziehen beim

Cloud-Computing externe IT-Infrastrukturen eines Drittanbieters und

nutzen sie für den Softwarebetrieb und die Datenverwaltung. So stehen

die Ressourcen flexibel zur Verfügung, können beliebig skaliert

werden und der Einrichtungs- und Verwaltungsaufwand der Hardware, das

Aufspielen von Softwareupdates und andere zeitaufwändige

IT-Verwaltungsaufgaben entfallen. Hinzu kommt, dass auch die

Cloud-Anbieter mittels modernster Technologien und strengsten

Richtlinien die Sicherheit der Daten stärken und sie dadurch vor

potenziellen Bedrohungen schützen.



In der Wolke angekommen



Für das Hosting setzt AMAGNO (c/o isaac schweiz GmbH) auf arcade

solutions ag Luzern. Michael Tobler, Geschäftsleiter isaac schweiz

schätzt sich glücklich, einen kompetenten Dienstleister evaluiert zu

haben: «Für uns ist wichtig, dass wir unsern Kunden einen

vertrauensvollen Partner für das Hosting der Cloud-Lösung empfehlen

dürfen. Die persönliche Beziehungen zum Management und die

geografische Nähe sind die Basis für eine längerfristige Kooperation.

Raffael Lanfranconi, COO und Partner der arcade solutions ag freut

sich über den Auftrag: «Wir sind stolz, eines der führenden

DMS-Systeme auf unserer Cloud zur Verfügung stellen zu dürfen. Als

registrierter Internet Service Provider betreiben wir eigene

Rechencenter. Die AMAGNO Kunden profitieren somit von einer

dynamischen Infrastruktur mit beliebiger Skalierbarkeit, höchster

Sicherheit und Redundanz sowie Service- und Supportleistungen rund um

die Uhr.»



