Neue Companies für die Wiener Börse: NET New Energy Technologies hat für 17. Juni ein Listing im direct market angekündigt. Die aus dem Osteuropa-Geschäft der Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank hat ebenfalls Anfang der Woche die Intention an die Wiener Börse zu gehen, bestätigt. Demnach wollen Finanzinvestor Advent und die EBRD mindestens 50 Prozent plus eine Aktie verkaufen, wie es heißt. Die Anteile sollen institutionellen Investoren angeboten werden. Und auch bei der oekostrom AG wird es mit einem Listing im direct market plus Ernst. Die Aktionäre haben in der HV am 11. Juni ihr OK dazu gegeben. Dem Vernehmen nach wird es im Herbst so weit sein. Die bereits im direct market plus gelisteten Wolftank-Adisa, Eyemaxx und VST ...

