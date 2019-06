Mathias Döpfner fordert Neutralität von sozialen Netzwerken. Zudem spricht sich der Springer-Chef für eine bessere Identifikation von Inhalte-Produzenten aus.

Axel Springer-Chef Mathias Döpfner plädiert im Kampf gegen Hasstiraden im Internet für weniger Geheimniskrämerei. Online-Plattformen müssten bessere Identifikationssysteme aufbauen, damit klar sei, wer im Netz unterwegs sei, sagte Döpfner am Donnerstag auf der Digital- und Startup-Konferenz Noah in Berlin. "Wir erlauben in Deutschland keine Masken bei Demonstrationen auf der Straße. Warum erlauben wir Masken in den sozialen Medien?"

Es sollte deshalb weiter entwickelte Identifikationssystem geben - "und keine Fake-Accounts ...

