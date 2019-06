Marinomed-HV (1). Ich weiß, dass es Stimmen gibt, die meinen, meine HV-Berichte seien zu ausführlich. Andererseits gibt es auch Anleger, die aus irgendwelchen Gründen den Hauptversammlungen nicht beiwohnen können. Ich bin bestrebt, ihnen einige Eindrücke zu vermitteln, die in Summe vielleicht geeignet sein könnten, eine Entscheidungsgrundlage zu liefern, wie man sich dem jeweiligen Wertpapier gegenüber verhalten soll. Wenn ich schon zu so vielen Finanzveranstaltungen reise und penibel mitschreibe, teils auch zusätzlich recherchiere, so möchte ich diesen Packen Papier erst wegschmeißen, wenn ich meinen Lesern, unseren Abonnenten, alles Erwähnenswerte mitgeteilt habe. Sonst wäre es schade um die Zeit, die ich dort verbracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...