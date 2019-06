Die Evotec-Aktie präsentiert sich seit Ende letzter Woche in ansteigender Form. Inzwischen konnte die Aktie etwa 5 Prozent zulegen und notiert auch am Donnerstag leicht im Plus (+0,49%). Am Mittwoch gelang der Sprung über die 50-Tagelinie (EMA50), den es nun zu bestätigen gilt. Hierzu bedarf es an drei aufeinanderfolgenden Tagen eines Schlusskurses oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Die Supertrendlinie verläuft derweil noch oberhalb der Aktie und signalisiert damit einen Bärenmarkt. Unter ...

