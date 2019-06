Nach einer Umfrage der "Bild"-Zeitung ist die AfD erstmals stärkste Kraft in Sachsen. Die Mehrheit hätte ein Dreierbündnis von SPD, CDU und Grünen.

Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl ist die AfD erstmals auch in einer Wahlumfrage stärkste Kraft in Sachsen. Nach einer von der "Bild"-Zeitung in Auftrag gegebenen Insa-Umfrage käme die AfD aktuell auf 25 Prozent der Zweitstimmen, die CDU nur noch auf 24 Prozent. Linke und Grüne liegen mit je 16 Prozent gleichauf. Die SPD stürzt weiter ab und erreicht nur noch sieben Prozent, die FDP sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...