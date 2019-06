Am Donnerstag geht es für US-Aktien an den Börsen wieder bergauf. Der Unterhaltungskonzern Disney legt nach einer Analystenbewertung einen Prozent zu.

In den USA geht es für die wichtigsten Aktienindizes am Donnerstag wieder etwas bergauf. Vor allem Tech-Werte stiegen zur Handelseröffnung an.

Gleichzeitig beobachten Anleger jedoch weiterhin den Handelskonflikt zwischen China und den USA. "Der dominierende Handelsstreit lässt im Investorenlager kaum strategische Zuversicht aufkommen", schrieben die Experten der LBBW. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump damit gedroht, gegebenenfalls Zölle von 25 Prozent ...

