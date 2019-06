Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderation:



Das Röhren eines V8-Motors, der Glanz eines Mercedes-Benz "Strich-Acht" und der Duft von frischem Kaffee. Auf dem Hügel des Mercedes-Benz Museums heißt es diesen Sommer wieder: sehen und gesehen werden. An 13 Sonntagen findet dort das Klassikertreffen "Cars & Coffee" statt - ein sommerliches Vergnügen für Besitzer und Fans von Old- und Youngtimern. Los geht's am kommenden Sonntag (16.06.). Das Besondere an diesem Event: Alle Old- und Youngtimer sind willkommen - egal von welchem Automobilhersteller. Die einzige Voraussetzung für Gäste mit eigenem Klassiker: Das Fahrzeug muss mindestens 20 Jahre alt sein. Auch wer kein solches Fahrzeug hat, ist als Zuschauer willkommen, betont Monja Büdke, Leiterin des Mercedes Benz Museums:



O-Ton Monja Büdke



Die Fläche vor dem Mercedes-Benz Museum - also unser Museumshügel - ist der perfekte Ort für Cars & Coffee. Man könnte auch sagen, dass es sowas wie ein Klassentreffen für Klassiker ist. Wenn das Wetter mitspielt, stehen da bis zu 150 Fahrzeuge aller Marken. Es freut uns auch sehr, dass es da dann immer schön bunt und fröhlich ist. Da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus, wenn man da über den Platz geht. (0:19)



Das sonntägliche Event bietet dieses Jahr obendrein noch an zwei Terminen ein Cars & Coffee "Spezial": Am 21. Juli dreht sich alles um alte und neue Sportwagen und am 01. September stehen Geländewagen und Nutzfahrzeuge bis 12,5 Tonnen Gewicht - unabhängig vom Baujahr - im Mittelpunkt. Monja Büdke erklärt das diesjährige Zusatzprogramm von "Cars & Coffee":



O-Ton Monja Büdke



An zwei Sonntagen erweitern wir unsere Fläche für die Fahrzeuge nochmal, denn es gibt zwei Fahrzeuggruppen, die uns besonders am Herzen liegen: Einmal sind das die Geländewagen, weil die "G-Klasse" dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und zum Zweiten ist es das Thema Sportwagen, denn wir feiern "125 Jahre Motorsport", und das wollen wir eben auch dementsprechend würdigen. (0:19)



Ergänzt wird der Augenschmaus mit einem kulinarischen Angebot. Für die Gäste ist vor Ort wieder die Sommerlounge geöffnet. An den "Cars & Coffee"-Sonntagen gibt es beispielsweise drei verschiedene Frühstücksvarianten: eine schwäbische, eine bayerische und eine französische, also wahlweise Butterbrezel, Weißwürste oder Croissants. Die Sommerlounge hat aber auch außerhalb der Sonntagsveranstaltungsreihe geöffnet und zwar von Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr - inklusive Cocktail-Happy-Hour von 16 bis 17 Uhr:



O-Ton Monja Büdke



Was Sie auch auf unserem Hügel finden, ist die Sommerlounge. Dort kann man vor oder nach dem Museumsbesuch - oder einfach in der Mittagspause - die Seele baumeln lassen. Es gibt auch täglich wechselnde Specials. Freitags zum Beispiel ab 16 Uhr Barbecue und Live-Musik, und am Sonntag bei "Cars & Coffee" hat man von hier natürlich auch den besten Blick auf das Geschehen. (0:19)



Abmoderation:



Das Mercedes-Benz Museum startet in die Sommersaison. Ab Sonntag (16.06.) können Old- und Youngtimer-Fans bei "Cars & Coffee" von 9 Uhr bis 16 Uhr ganz locker bei einer Tasse Kaffee oder einem Kaltgetränk über die automobilen Schmuckstücke plaudern oder in der Sommerlounge ganz gemütlich entspannen. "Cars & Coffee" findet jeden Sonntag bis einschließlich 08. September statt. Die Sommerlounge hat bis zum 14. September geöffnet. Sonntags ab 9 Uhr, unter der der Woche von Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr.



OTS: Mercedes Benz Museum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62260 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62260.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner: Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0151 58622944 all4radio, Steffen Frey, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0