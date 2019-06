Nach einem Komplettumbau strahlt der famila-Supermarkt im Ostseebad Timmendorfer Strand seit April 2019 in neuem Glanz: Große Teile des Marktes wie den Drogeriebereich, das Getränke- und Trockensortiment sowie die Feinkost-, Non-Food- und Textilabteilungen beleuchtet famila nun mit Lichtbändern der Trilux-Reihe E-Line Next LED. Sie sorgen nicht nur für optimal ausgeleuchtete Gänge, sondern heben in Verbindung mit den akzentuierenden Canilo LED Strahlern der Trilux-Tochter Oktalite auch die Produktinszenierung auf ein neues Niveau. »Die Kombination macht sich definitiv bemerkbar im Sinne einer verbesserten Warenpräsentation«, sagt der stellvertretende Marktleiter David Karsten. Kunden würden positiv auf die Veränderung reagieren. »Einige sagen tatsächlich auch ‚Die Beleuchtung macht schon was her'«, erklärt Karsten. »Das Licht ist jetzt schön hell und freundlich.«

Stark beschleunigte Installation

Vorteile haben die E-Line Next ...

Den vollständigen Artikel lesen ...