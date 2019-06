150 Millionen Dollar investiert DHL Supply Chain in das neue Netz für Arzneimittel. Das Unternehmen übernimmt immer weitere Teile der Lieferketten.

Die Deutsche Post baut in den USA ihr Vertriebsnetz für Arzneimittel und medizinische Produkte aus. Die Post-Tochter DHL Supply Chain nehme dazu 150 Millionen Dollar in die Hand, teilte sie am Donnerstag mit.

Die Zahl der Verteilzentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...