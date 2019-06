Die ProSiebenSat.1 Media Aktie verliert heute auf den ersten Blick deutlich an Wert, jedoch muss man den Dividendenabschlag beachten, der mit 1,19 Euro zu Buche schlägt. Wenn man diesen auf den Kursverlust hinzurechnet, gewinnt die Aktie heute sogar deutlich. Die ProSiebenSat. 1 Media Aktie gehört inzwischen sogar zu den großen Dividendenplayern in Deutschland. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt satte 7,94 %. Das Unternehmen hat aber auch zu kämpfen, die Werbeeinnahmen sind nicht mehr so ...

