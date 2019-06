Die Tesla-Aktie vollzieht seit mehreren Monaten eine übergeordnete Topbildung. Mehrmals stieß die Aktie im Herbst und Winter bis an die Marke von 375,00 US-Dollar vor und fiel anschließend wieder zurück. Der letzte Vorstoß erfolgte am 7. Dezember. Sein Scheitern bei 379,49 US-Dollar führte anschließend zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends Dieser hat die Aktie am 3. Juni auf ein Tief von 176,99 US-Dollar zurückgeführt.

Die hier gestartete Gegenbewegung ist noch nicht beendet. Sie gerät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...