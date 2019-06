Burcon stellt Joint-Venture-Partner vor DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Joint Venture Burcon stellt Joint-Venture-Partner vor 13.06.2019 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Burcon stellt Joint-Venture-Partner vor Vancouver, British Columbia, Kanada, 12. Juni 2019 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine, freut sich die Investorengruppe bzw. den Joint-Venture-Partner für seine 65 Millionen CAD Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsproteine vorzustellen. Die Anlage wird in Westkanada gebaut werden. Die Investorengruppe besteht aus Shaun Crew, Barry Tomiski und Ryan Bracken, drei außergewöhnlich begabten Veteranen der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie. Die drei sind erfahrene Unternehmer, was sie am beeindruckendsten beim raschen Wachstum und höchst erfolgreichen Verkauf von Hemp Oil Canada Inc. ("HOCI") bewiesen haben. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1998 von Shaun Crew gegründet und ist zum weltgrößten Produzenten und Verarbeiter von Hanfprodukten und Hanfinhaltsstoffen aufgestiegen. Die Verbindung der Investorengruppe zu HOCI ist durch die jüngst erfolgte Akquisition der FHF Holding Ltd. (Muttergesellschaft von Manitoba Harvest Hemp Foods einschließlich HOCI) durch Tilray Inc. beendet worden. Tilray Inc. ist eine der weltweit größten und anspruchsvollsten Produzenten von medizinischem Cannabis. "Wir sind hocherfreut, dass Barry, Ryan und Shaun unsere Partner geworden sind, um Burcons einzigartige Pflanzenproteine direkt als Produzenten in die Welt zu bringen", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Sie sind erfahrene Unternehmer mit einer außergewöhnlichen Leistungsbilanz. Sie liefern Ergebnisse und steigern für ihre Aktionäre den Unternehmenswert. Wir sind überzeugt, dass sie ausgezeichnete Partner wie auch disziplinierte und kompetente Anlagenbetreiber sein werden." Wie bereits gemeldet hat sich die Investorengruppe dazu verpflichtet, bis zu 16 Millionen CAD zur erforderlichen Finanzierung des Joint Ventures beizutragen. Burcon wird voraussichtlich 8 Millionen CAD beitragen und 40 % des Joint-Venture-Unternehmens besitzen. Barry Tomiski und Ryan Bracken werden beide als Co-CEOs und Direktoren des Joint-Venture-Unternehmens fungieren. Shaun Crew, Johann Tergesen, Burcons CEO, und Jade Cheng, Burcons CFO, werden ebenso als Direktoren des Joint-Venture-Unternehmens dienen. Das Joint-Venture-Unternehmen wird nach dem Willen der Partner unter dem neuen Markennamen Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") geführt werden. Es hat eine honorarpflichtige Lizenzvereinbarung mit Burcon über die Produktion, den Verkauf und Vertrieb von Burcons Hülsenfrüchteproteinen abgeschlossen. Dazu gehören die Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac wie auch die Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R). Und wie ebenso bereits gemeldet wird Burcon für den Technologietransfer an Merit Foods verantwortlich sein und vertragsgemäß die Gestaltung, den Bau und die Inbetriebnahme der kommerziellen Protein-Produktionsanlage unterstützen. Shaun Crew Als ein Pionier der Branche hat Shaun 1998 Hemp Oil Canada gegründet und HOCI zum Weltmarktführer von Hanf als Lebensmittelzutat aufgebaut. Shaun ist mit jeder Facette des Hanfgeschäfts vertraut und war daran beteiligt. Shaun ist einer der Gründungsmitglieder des kanadischen Handelsverbandes für Hanf (Canadian Hemp Trade Alliance CHTA), dessen Direktor und Präsident er war. Er war auch Vizepräsident der Hemp Industries Association und war aktives Mitglied der European Industrial Hemp Association. Shaun war auch über 20 Jahre lang im Vorstand der Ste Agathe Community Development. Barry Tomiski Barry hat über dreißig Jahre Erfahrung in der Agrar- und Nahrungsmittelbranche. Zuletzt war Barry Chief Operating Officer von Manitoba Harvest und führte ein operatives Team von über hundert Mitarbeitern, mit einem Verkaufsvolumen von etwa 100 Mio. CAD. Barry verbrachte acht Jahre bei Manitoba Harvest/Hemp Oil Canada, in denen die Organisation vom kleinen Start-up zum größten bekannten und auf die Inhaltsstoffe konzentrierten Hanf-Nahrungsunternehmen in der Welt aufgestiegen ist. Bevor Barry zum Hanf kam, war er in führenden Positionen in Verkauf und im operativen Bereich bei Cargill und Maple Leaf Foods. Barry ist derzeit Direktor des Manitoba Food Development Center. Ryan Bracken, P. Eng. Ryan ist ein ausgebildeter Ingenieur und bringt 18 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Lebensmitteln mit sich. Zuletzt war Ryan Vizepräsident für Innovation bei Manitoba Harvest, wo er die Forschung & Entwicklung und das Produktentwicklungsteam leitete. Ryan kam vor sieben Jahren zu Manitoba Harvest/Hemp Oil Canada, wo er für die Finanzierung, Entwicklung und Inbetriebnahme der 40.000 sf Weltklasse-Betriebsanlage verantwortlich war. Bevor Ryan zum Hanf kam, hat er elf Jahre im Bereich tierischer Proteine gearbeitet, er hat kleine wie große Organisationen durch kontinuierliche Optimierungsprozesse und Markteinführungen geleitet und beraten. Ryan ist derzeit Direktor von Food & Beverage Manitoba. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons Familie von Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R) ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R), Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS und Nutratein-TZ, Burcons neue Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften, geringer Allergenizität und einem Nährstoffgehalt, welcher den von heute auf dem Markt erhältlichen Standard-Erbsenproteinen übertrifft. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert und bietet eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren. CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company. 