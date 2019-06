Die Daimler-Aktie startete Ende Januar 2018 bei 76,48 Euro eine Abwärtsbewegung in deren Verlauf sich der Kurs bis zum 2. Januar 2019 auf 44,51 Euro ermäßigte. Auf diesem Niveau griffen die Käufer wieder zu und starteten einen neuen Aufwärtstrend. Er ließ die Aktie am 23. April bei 60,00 Euro das aktuelle Jahreshoch ausbilden.

Im Anschluss an dieses Hoch setzte eine Korrektur ein. Sie führte in der ersten Maihälfte zum Unterschreiten der 50-Tagelinie. Am 23. Mai eröffnete die Aktie durch ...

