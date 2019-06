Ein mutmaßlicher Angriff auf zwei Schiffe im Persischen Golf heizt den Streit zwischen Iran und USA an. Die Ölpreise steigen daraufhin wieder.

Dass sie bald im Zentrum eines geopolitischen Konflikts stehen würde, konnte die Besatzung des Öltankers "Front Altair" noch nicht ahnen, als sie am Dienstag kurz vor Mitternacht den Hafen von Ruwais in den Vereinigten Arabischen Emiraten verließ. Doch kurz nachdem der Tanker die Straße von Hormus, das wichtigste Nadelöhr im globalen Ölhandel, passiert hatte, setzte das Schiff ein Notsignal ab.

Wenige Seemeilen entfernt und nur eine Dreiviertelstunde später meldete auch ein zweites Schiff, der Chemietanker "Kokuka Courageous", dass es in Seenot geraten war. Nach Berichten von Nachrichtenagenturen sind die beiden Schiffe von Torpedos attackiert worden.

Die Vorfälle schürten augenblicklich neue Ängste vor einer Verschärfung des Streits zwischen den USA und Iran. Seit Monaten tobt ein Krieg der Nadelstiche vor allem zwischen Iran und dem US-Verbündeten und Teherans größtem Rivalen Saudi-Arabien. Diesen hatten insbesondere die Investoren am Ölmarkt lange ausgeblendet.

Seit dem Jahreshoch im April war der Ölpreis zwischenzeitlich um knapp 20 Prozent eingebrochen. Grund dafür war die Angst vor einer schwächeren Weltkonjunktur, ausgelöst durch den verschärften Handelsstreit zwischen den USA und China. Doch mit dem Angriff auf die Öltanker an der strategisch wichtigen Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls verschifft wird, drängen die Sorgen vor einem knappen Ölangebot erneut in den Vordergrund.

Die Zwischenfälle ließen die Ölpreise an diesem Donnerstag in die Höhe steigen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,30 Dollar. Das waren über zwei Dollar mehr als am Vortag, ein Plus von mehr als 3,5 Prozent. Ähnlich verlief es bei der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI): Hier stieg der Preis für ein Barrel um 3,6 Prozent auf 52,90 Dollar.

Denn die Angst vor einer weiteren Verschärfung wächst angesichts der dramatischen Ereignisse. Bilder, die unter anderem vom Branchendienst "Tanker Trackers" im Netz verbreitet werden, zeigen einen an der Steuerbordseite zu zwei Dritteln ausgebrannten Öltanker. Eine 25 Kilometer lange Rauchsäule breite sich über dem Golf von Oman aus.

Die mit hochexplosivem Methanol beladene "Kokuka Courageous" sei auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur 14 Seemeilen vor der iranischen Küste von mindestens einem Torpedo im hinteren Teil des Schiffs auf der Steuerbordseite getroffen worden.

Das Schiff sei evakuiert, die 21 Seemänner in Sicherheit gebracht worden, ein Besatzungsmitglied sei verletzt, teilte die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement mit. Vom brennenden norwegischen Öltanker "Front Altair", der nach einer Explosion an Bord in Brand geriet, sind nach Angaben der Teheraner Agentur Irna die 23 Seeleute ebenfalls von iranischen Helfern gerettet und in einen iranischen Hafen gebracht worden.

Auch die Seefahrtsbehörde in Norwegen hat mittlerweile bestätigt, dass der Öltanker der Reederei Frontline betroffen ist. Demnach habe es an Bord drei Explosionen gegeben, außerdem sei ein Feuer ausgebrochen. Mehr sei nicht bekannt. Hier kamen Crewmitglieder nicht zu Schaden. Man stehe mit Behörden und Ermittlern vor Ort in Kontakt, hieß es. Berichte, das Schiff sei bereits gesunken, stimmten nicht, teilte der Eigner Frontline mit.

Eine neue Eskalationsstufe

Es ist nicht das erste Mal, dass die Straße von Hormus Schauplatz eines bewaffneten Konflikts wird. Bereits vor vier Wochen waren vier Öltanker vor dem Emirat Fudscheira möglicherweise durch Unterwasserminen beschädigt worden. Zuvor hatte es einen mysteriösen Angriff auf eine parallele Öl- und Gaspipeline im vornehmlich von Arabern besiedelten Süden Persiens gegeben. Und vor noch längerer Zeit hatten Terroristen im Zentrum Teherans eine Schießerei vor Irans Parlament begonnen.

Ein Torpedo-Angriff wäre jedoch aus Sicht von Experten eine neue Eskalationsstufe. Dass die Schäden an den beiden Tankern durch Wasserminen ausgelöst wurden, halten zumindest die Analysten von Tanker Trackers für unwahrscheinlich. Beide Schiffe seien zum Zeitpunkt des ...

