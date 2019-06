Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 musste am Donnerstag einen Tagesverlust von 4,76 Prozent hinnehmen. Grund war der Dividendenabschlag, der einen Tag nach der Hauptversammlung in den Depots verbucht wurde. Pro Anteilsschein wurde 1,19 Euro an die Anleger ausgezahlt, die Aktie gab allerdings nur um 0,74 Euro nach. Rechnet man den Dividendenabschlag heraus, hat sich der Kurs demnach sogar um 3,36 Prozent verbessert. Ohnehin hat sich das Chartbild zuletzt deutlich aufgehellt. Der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...