VW will seine Nutzfahrzeugtochter an die Börse bringen. Insgesamt sollen bis zu 57,5 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 27 und 33 Euro pro Stück angeboten werden.

Der Volkswagen-Konzern (VW) will die Tochtergesellschaft Traton am 28. Juni an die Börse bringen. Bei dem Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...