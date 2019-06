Armageddon! Ein Hauch von Weltuntergang in Berlin: Im Mai 2019 hat sich das politische Klima so gravierend verändert, dass die Stimmen für die CDU und SPD erdbe- benartig eingebrochen sind - und die Grünen orkanartigen Rückenwind erfahren haben. Vor allem junge Menschen wählten die Partei. Bei den Wählern bis 24 Jahre holte sie 34 Prozent. Nun ziehen auch die Altparteien Klima-Programme aus den Schubladen - was am Ende den grünen Aktien hilft.

