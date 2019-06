Wenn Geldanlage andere Ziele erfüllen soll, als Rendite zu bringen, geht das oft schief - für den Einzelnen und am Ende auch für das Finanzsystem.

Klima entscheidet Wahlen, alle finden Greta toll und wollen sein wie Robert Habeck - in Berlin, in Brüssel und auch in der Finanzbranche. Da vor allem wird es kritisch: Wenn Geldanlage andere Ziele verfolgt, als Rendite zu bringen, wenn Risiken nicht vom Markt, sondern politisch bewertet werden, geht das schief.

Förderung von Ostimmobilien schuf keine blühenden Landschaften, sondern Einkaufscenter-Ruinen und überteuerte Schrottimmobilien. Das politische Ziel, armen Amerikanern zum Eigenheim zu verhelfen, mündete in hochriskanten Krediten, Bankenpleiten und der Finanzkrise. Und die Energiewende mit den gelenkten Preisen für Ökostrom hat idealistische Anleger Milliarden gekostet, so sie den Versprechungen von Prokon Windkraft, Solar Millennium oder German Pellets ...

