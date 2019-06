Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Johnson & Johnson -0,68% auf 140,71, davor 8 Tage im Plus (8,03% Zuwachs von 131,15 auf 141,68), Wal-Mart -0,16% auf 108,65, davor 8 Tage im Plus (7,28% Zuwachs von 101,44 auf 108,82), Hennes & Mauritz -0,43% auf 152,02, davor 7 Tage im Plus (7,52% Zuwachs von 142 auf 152,68), Hannover Rück -0,14% auf 140,1, davor 7 Tage im Plus (4,55% Zuwachs von 134,2 auf 140,3), Zurich Insurance -0,09% auf 336,9, davor 7 Tage im Plus (3,82% Zuwachs von 324,8 auf 337,2), Toyota Motor Corp. -1,15% auf 54,96, davor 6 Tage im Plus (5,62% Zuwachs von 52,64 auf 55,6), Deutsche Pfandbriefbank +2,15% auf 10,93, davor 6 Tage im Minus (-13,29% Verlust von 12,34 auf 10,7), 3M -0,09% auf 168,85, davor 5 Tage im Plus (3,15% Zuwachs von 163,85 auf 169,01), Symrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...