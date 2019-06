Der Pro-K Award steht seit 40 Jahren für Qualität in Kunststoff. Er ist der einzige Wettbewerb, der ausschließlich Kunststoffprodukte prämiert. Er zeichnet junge, kreative und funktional gestaltete Produkte aus Kunststoff aus. Machen Sie Ihr Produkt zu einem ausgezeichneten Spitzenprodukt!, so der Aufruf des Verbandes zur Teilnahme. Einfach anmelden Produktneuheiten können in elf Kategorien angemeldet werden. In den Kategorien werden jeweils die Preise Award Winner und Award Gold verliehen. Die Bewertung und Auszeichnung der Produkte erfolgt durch eine hochkarätige, unabhängige Expertenjury. Anmeldeschluss ist der 11. Oktober 2019. Neben dem Kennzeichnungsrecht und einem umfangreichen Marketingpaket erwartet die Gewinner eine Einladung zur Pro-K Award Night am 16. Januar 2020 in Frankfurt, bei der in einer feierlichen Zeremonie die Preise überreicht werden. Die Pro-K Award Night bietet den Gewinnern eine öffentlichkeitwirksame Plattform mit Raum zum Netzwerken und zahlreichen Programmhighlights. (sf)

