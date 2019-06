Es gibt keinen Zweifel darüber, wie beliebt und verbreitet der Minicomputer Raspberry Pi unter Makern und Entwicklern ist. Ende 2017 lag die Verkaufszahl bei rund 17 Millionen. Auf eine vergleichbar große Nutzerbasis kommt kein Standard-Industriecomputer. Ist der Raspberry Pi also immer noch eine reine Bastler-Plattform? Oder ist er durch die Community und die technische Weiterentwicklung nicht ausgereifter als gedacht und taugt für den kommerziellen Einsatz?

Der Aufstieg des Raspberry Pi in die Profi-Liga ist nach den Erfahrungen von Kontron Electronics, vormals Exceet Electronics, nicht aufzuhalten. Seit rund fünf Jahren beobachtet Kontron, dass die von Kunden gelieferten Designs immer häufiger auf Prototypen auf Basis von Raspberry Pi entwickelt werden. Heutige Ingenieure und Entwickler haben auf Raspberry ihre ersten elektronischen Gehversuche gemacht, weil der Minicomputer erschwinglich und leicht zu bedienen war. In Schulen und Universitäten waren und sind die Einstiegsvarianten zu Lehr- und Übungszwecken beliebt und erprobt. Daran ist auch Kontron Electronics nicht ganz unschuldig, denn für Bachelor- und Masterarbeiten, die das Unternehmen unterstützt, wird oft Raspberry Pi eingesetzt.

Raspberry Pi ist der Liebling der Kunden

Deshalb kommen die Profis von Heute beim Design von Prototypen sehr schnell zu Ergebnissen. Seit mehr als 20 Jahren aber weiß Kontron, welche Embedded-Plattform zum Wunsch des Kunden passt; was ist geeignet und was nicht, um einen Entwurf serientauglich zu produzieren. Das Ergebnis der Beratungsgespräche endete nicht selten in einem ernüchternden Fazit: Das komplette Design, das auf Basis von Raspberry Pi entstanden ist, muss hard- und softwareseitig von Grund auf neu entwickelt werden, damit ein Standard-Industrie-Prozessor verwendet und die Board-Plattform in Serie gefertigt werden kann.

Für die Kunden war nicht nur die Enttäuschung, sondern vor allem der finanzielle und zeitliche Aufwand entsprechend groß. Die Markteinführung der Produkte ...

