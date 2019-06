++ Einzelhandelsumsätze aus China dürften im Mai ansteigen ++ VPI-Inflation aus Schweden am Morgen ++ Einige wichtige US-Daten stehen am Nachmittag an ++09:00 Uhr | China | Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze (Mai): Ein Paket wichtiger chinesischer Daten wird am Morgen veröffentlicht und wird den Anlegern helfen zu beurteilen, ob sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter verlangsamt. Die Industrieproduktion dürfte mit 5,5% im Jahresvergleich (5,4% im April) mehr oder weniger intakt bleiben. Die Einzelhandelsumsätze werden im Mai voraussichtlich ...

