Nach einer skeptischen Studie der Investmentbank Oddo BHF sind Rheinmetall-Aktien am Freitag vorbörslich um fast drei Prozent auf 101,50 Euro zurückgefallen. Der gerade erst geschaffte Ausbruch der Aktie -5,49% ist damit in Gefahr.Analyst Harald Eggeling sieht zunehmend mehr Belastungsfaktoren - unter anderem für das Rüstungsgeschäft die Veränderung der politischen Landschaft in Deutschland. Aber ...

