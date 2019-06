Sucheta Govil wird die drei Geschäftsbereiche Polyurethanes, Polycarbonates sowie Coatings, Adhesives, Specialties verantworten. Außerdem die neue Abteilung Central Marketing, die Bereiche Innovation Management & Commercial Services sowie die Supply Chain Center in den drei großen Regionen. "Mit Sucheta Govil konnten wir eine erfolgreiche und anerkannte Marketing- und Vertriebsmanagerin für unser Unternehmen gewinnen", sagte Dr. Richard Pott, Aufsichtsratsvorsitzender von Covestro. "Ich freue mich über die Möglichkeit, das Geschäft mit frischen Ideen weiterzuentwickeln und es global voranzutreiben, gemeinsam mit dem ganzen Team von Covestro und meinen künftigen Kollegen im Vorstand", sagte Govil. Sucheta Govil, geboren im September 1963 in Indien, ist seit dem 1. Oktober 2018 als Non-Executive Director bei der Eurocell in London tätig, einem führenden Anbieter von Bauprodukten. Zuvor hatte sie leitende Marketingfunktionen beim niederländischen Lifescience- und Werkstoffkonzern DSM und bei der Akzo Nobel Decorative Paints in Großbritannien inne. Weitere Stationen ihrer Karriere absolvierte sie als Vice President for Innovation, Commercial & Marketing bei Pepsi in der Region Asia, Middle East, Africa, sowie als General Manager für die Global Nutritionals Category bei Glaxo Smith Kline in Indien und Großbritannien. Govil hat ein Post-Graduate-Diplom in Business Management vom Indian Institute of Management in Calcutta sowie einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften vom St. Stephen's Institute der University of Delhi. (sf)

