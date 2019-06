Nach gut einjähriger Bauzeit nimmt die AVG Ressourcen, eine Tochtergesellschaft der AVG Köln, an ihrem Standort in Köln-Niehl heute eine neue Altholz-Aufbereitungsanlage in Betrieb. Die auf Basis der bestehenden Aufbereitungsanlage erweiterte neue Anlage erstreckt sich über eine Gesamtfläche von ca. 15.000 Quadratmetern und verfügt im Zwei-Schicht-Betrieb über eine Kapazität von bis zu 120.000 Tonnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...