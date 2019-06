Ob sich der neue Lkw-Konzern Traton am Markt behaupten kann, ist ungewiss. Dass der Ende Juni anstehende Börsengang dennoch glücken dürfte, liegt am Vertrauensvorschuss für den Firmenchef Andreas Renschler.

Das Start-up am nordöstlichen Rand von München ist keine vier Jahre alt. Anfangs gab es hier nur eine Handvoll Mitarbeiter, heute wuseln bereits 250 Leute durch die Büros an der Dachauer Straße 641. Vieles mutet provisorisch an, überall stehen Umzugskartons - und dabei wird es auch erst mal bleiben. Fürs Ankommen und hübsch Einrichten bleibt keine Zeit, denn Andreas Renschler, der Chef, hat es immer eilig: "Was mich fasziniert, ist Geschwindigkeit", sagt Renschler: "Einmal in Bezug auf das, was wir hier gerade schaffen. Und zum anderen mit Blick auf die Transformation unserer Industrie in eine hoffentlich CO2-neutrale Zeit."

Das Start-up mit Klimaschutzambitionen heißt Traton SE - und schickt sich an, zu einem der größten Konzerne Deutschlands aufzusteigen. Der Volkswagen-Konzern hat unter dem Traton-Dach sein Lkw-Geschäft gebündelt, bestehend aus den Traditionsunternehmen MAN und Scania sowie der südamerikanischen Marke Volkswagen Caminhões e Ônibus. Am 28. Juni will VW die Tochtergesellschaft nun an die Börse bringen.

Das Projekt steht auf weichem Grund. Der Börsengang wurde zu Jahresbeginn angekündigt, im März wieder abgeblasen - und läuft jetzt wieder an. Inzwischen hat sich das, was man Umfeld nennt, durch Handelskonflikte und die Abkühlung der Konjunktur verschlechtert. Einen Börsenwert von bis zu 25 Milliarden Euro, wie von Renschler früher einmal angepeilt, wird Traton nicht erreichen. Volkswagen bewertet das Unternehmen mit bis zu 16,5 Milliarden Euro. Nur einen Teil von maximal 11,5 Prozent - im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro - will VW im ersten Schritt veräußern. Aber dass der Börsengang überhaupt kommt, liegt vor allem an Firmenchef Renschler, dem VW-Eigentümer und mögliche Investoren vertrauen.

Der Kettenraucher

Renschler, das ist ein Mann wie ein Lkw: groß, kräftig, dauerqualmend. Mit ...

