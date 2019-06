Die Themen der Trends vom Parkett mit Manuel Tulezi: Es war mega still an den Börsen in dieser Woche, der DAX hatte bisher eine Spanne von rund 200 Punkten. Nach den Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman wächst die Sorge vor einer Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Auf 4 Wochensicht hat der Ölpreis eher nachgegeben, wir sind hier rund 10-12 % im Minus. Die Aktie Beyond Meat geht seit dem IPO durch die Decke mit 565 % Plus, "wir hatten fette Tage in der Aktie gesehen." ...

