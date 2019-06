Im Golf von Oman wurden zwei Handelsschiffe angegriffen. Eines der Tanker gehört der Hamburger Reederei Schulte Group. Wer steckt dahinter?

Das Gebäude ist schmucklos, die Aussicht dafür standesgemäß. Direkt gegenüber den Landungsbrücken im Hamburger Hafen hat die Reederei Schulte Group ihren Sitz. Das Familienunternehmen gilt als verschwiegen, wie so oft in den hanseatischen Kaufmannskreisen. 1883 wurde das Unternehmen in Papenburg gegründet. "Die Schulte Familie weiß, was es bedeutet, Schiffe zu besitzen und zu betreiben: Das steckt in unserem Blut", heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Plötzlich steht die Reederei aus Hamburg im Fokus. Im Golf von Oman, rund 26 Kilometer von der iranischen Küste entfernt, wurde ein Tanker unter dem Schulte Management von einem explosiven Geschoss getroffen. Die USA vermuten den Iran hinter der Attacke. Es droht die Eskalation der Gewalt in der krisengeschüttelten Region.

Warum nun ausgerechnet ein Schiff einer deutschen Reederei getroffen wurde? Man weiß es nicht. Das Schiff mit dem Namen Kokuka Courageous sei stabil und manövrierfähig, heißt es bei dem Unternehmen. Und: "Wir danken der Crew der USS Bainbridge", die bei der Rettungsaktion für das Schiff und die Besatzung geholfen hätten. 21 Crew-Mitglieder seien wohlauf, nur eine Person sei leicht verletzt, bestätigte ein Sprecher.

Der Vorfall ist nicht der erste, den das ...

