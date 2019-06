Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/BISON-MM Die Hausse im Krypto-Sektor ist weiterhin intakt! Nahezu alle großen Kryptowährungen konnten ihre in den vergangenen Monaten angesammelten Gewinne verteidigen. Doch was macht Bitcoin und Co. Aktuell so stark? Diese Frage sind wir bereits in den vergangenen Wochen immer nachgegangen. Heute wollen wir uns systematisch ein paar Punkte etwas näher ansehen. Zudem wollen wir über eine interessante Studie sprechen, wonach Bitcoin und Co. In Deutschland über eine ungeahnte Akzeptanz verfügen ... Das Krpto-Update, natürlich auch heute wieder mit Markus Miller, Herausgeber und Gründer von Krypto-X.