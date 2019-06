Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors setzt derzeit auf europäische und asiatische Aktien. In den USA vermuten die Experten eine baldige Rezession.

Investoren sollten sich auf anhaltend ungemütliche Zeiten an den Kapitalmärkten einstellen. Das geht aus einer Strategiesitzung des Allianz-Vermögensverwalters Allianz Global Investors (Allianz GI) hervor. Schließlich mehren sich in den USA die Anzeichen für eine Rezession und gleichzeitig befeuert US-Präsident Donald Trump weiterhin Handelskonflikte.

"Die Welt der Geldanlage wird aktuell immer politischer", resümierte Neil Dwane, globaler Anlagestratege bei Allianz GI, auf der Konferenz in Frankfurt. Besonderes Augenmerk legen die Strategen des mit 535 Milliarden Euro größten Fondsanbieters am deutschen Markt nach seinen Worten derzeit auf den Handelsstreit zwischen den USA und China: Ein Szenario, in dem Gespräche dazu führen, dass die zuletzt erhobenen Strafzölle wieder zurückgenommen werden, gibt es nach Ansicht der Allianz-GI-Strategen nicht mehr.

Dwane hält die Wahrscheinlichkeit, dass sich US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping auf einen Kompromiss einigt, für ebenso hoch wie die eines Handelskrieges. "Trump gilt als unberechenbar", ergänzte Raymond Chan, Chef-Anlagestratege Aktien für den Asien-Pazifik-Raum. Als Beispiel nennt er Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...