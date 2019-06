Nun ist sie also vorüber - die diesjährige Electronic Entertainment Expo, die bedeutende Messe für Computer- und Videospiele. Diese auch für Spieleentwickler natürlich äußerst wichtige Messe ist auch kurz als "E3" bekannt. Veranstaltungsort ist üblicherweise Los Angeles in Kalifornien. Dort werden auch Awards verliehen und die E3 lässt sich in etwa mit der Gamescom in Deutschland vergleichen, wobei interessanterweise 2018 laut Wikipedia die Besucherzahlen bei der Gamescom höher waren als bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...