Am Donnerstag gab es interessante Zahlen von der Lufthansa. Demnach haben die Fluggesellschaften der Lufthansa Group im Monat Mai 2019 insgesamt über 13 Mio. Fluggäste "an Bord begrüßt". Das war ein Anstieg von 2,8% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat, so die Unternehmensangaben. Die Auslastung stieg erfreulicherweise, und zwar um 1,7 Prozentpunkte auf 81,1%. Was die Höhe der angebotenen Sitzkilometer betraf, da gab es ein Plus von 3,5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert. Das ...

