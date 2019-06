Facebook -0.02% MavTrade (FMEUR100): Facebook hat lt. Presseberichten für seine geplante Kryptowährung mehr als ein Dutzend teils bekannter Investoren gewonnen. Darunter sollten auch die Unternehmen Visa, Mastercard, Paypal & Uber gehören lt. "Wall Street Journal". Demnach soll die neue Währung namens Libra in den kommenden Wochen vorgestellt werden, den Start plant Facebook für das nächste Jahr. Die Investoren würden mit jeweils rund 10 Mio. Dollar in die neue Währung einsteigen. Das Geld solle zunächst in die Entwicklung fließen. Libra soll an einen Korb aus staatlichen Währungen gebunden sein, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Facebook Nutzer sollen Libra nicht nur untereinander tauschen und für Käufe über das soziale Netzwerk nutzen, sondern ...

