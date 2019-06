Nichts Neues vom ATX. Der Index notiert zwischen 2900 und 3000. Also blicken wir mal internationel: Hunderte US; Unternehmen, darunter Wal-Mart Inc., Target Corp., Macy's Inc., forderten Trump in einem Brief zur Beilegung des Handelsstreits mit China auf. Und: Der US-Konzern Broadcom senkte Prognose für den Jahresumsatz aufgrund der Besorgnis, dass der Handelskonflikt zwischen China und den USA eine erwartete Nachfrageerholung verhindern könnte. Das Peer-Unternehmen ams verhält sich dementsprechend.AMS ( Akt. Indikation: 28,48 /28,53, -5,77%) Eine grosse Geschichte kam gestern noch: Die Immofinanz gab am Nachmittag bekannt, das Warschauer Bürohochhaus Warsaw Spire Tower im Zuge eines Ankaufs der objekthaltenden Gesellschaften zu übernehmen. Der rund ...

