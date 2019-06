Nach 600 Punkten plus in zwei Wochen fällt der Dax kurzfristig zurück. Aber danach sollte es mindestens eine weitere Kletterpartie geben. Warum dabei ausgerechnet der Anstieg beim Gold eine wichtige Unterstützung ist.

Der Dax hat in den vergangenen zwei Wochen etwas geschafft, das für die weitere Entwicklung in diesem Jahr wichtig werden dürfte: Er hat die Verluste der zweiten Mai-Hälfte nahezu komplett ausgeglichen, zentrale Unterstützungszonen verteidigt und ist trotz brenzligem Börsenumfeld nicht nach unten durchgerutscht.

Der Dax hat diesen Kraftakt im Gleichlauf mit den großen Börsenkurven geschafft. Der Dow Jones tauchte zwar Ende Mai kurz unter die wichtige Zone um 25.000 Punkte, hat dies aber in einem schnellen Rebound vom 3. bis 10. Juni mehr als wettgemacht. Ähnlich an der Technologiebörse. Da rauschte der Nasdaq-100-Index für wenige Stunden unter die Marke von 7000 Punkten, machte dann aber aus dem Stand heraus in fünf Tagen 600 Punkte gut.

Diese schnelle Erholung ist in dreifacher Hinsicht bemerkenswert: Erstens zeigt sie die innere Widerstandsfähigkeit der Märkte; zweitens fand der Anstieg in einem fundamentalen Umfeld statt, das von Unsicherheit und schwacher Wirtschaft geprägt ist; und drittens wird die positive Indikation, die darin steckt, untermauert, weil alle wesentlichen Indizes diese Erholungstendenz zeigen. Sogar der chinesische Shanghai Composite Index, der hauptleidtragende Markt des politischen Kräftemessens der Großmächte, hat sich partiell stabilisiert.

Gold mit Aufwärtsdynamik stimmt für Aktien positiv

Hilfreich für die Aktienmärkte ist eine fundamentale Entwicklung, die sich in den vergangenen Wochen wieder verstärkt hat: Die Tendenz zu noch niedrigeren oder noch negativeren Zinsen. In den USA sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen mit 2,09 Prozent nur noch einen Schnaps von der Zwei-Prozent-Marke entfernt. Hierzulande haben die zehnjährigen Bundesanleihen und die Umlaufrendite ihre bisherigen Tiefpunkte erreicht.Die zähe wirtschaftliche Entwicklung und die Angst der Mächtigen, die Konjunktur könnte sich noch weiter abschwächen, hat die ursprünglichen Pläne weiterer Zinserhöhungen über den Haufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...