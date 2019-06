Hella ist ein leuchtendes Vorbild im Umbruch der Fahrzeugbranche, Isra Vision profitiert von zahlreichen Megatrends und Newcrest-Mining bietet goldene Margen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Hella - Leuchtendes Vorbild

Das börsennotierte Familienunternehmen Hella gehört zu den Autozulieferern, die besonders gut auf den Umbruch in der Fahrzeugbranche vorbereitet sind. Die Kernprodukte Scheinwerfer, Leuchten und Lichtsysteme werden in Verbrennerautos genauso benötigt wie in Hybrid- und Elektromobilen. Mit 17 Produktionsstandorten weltweit gehört Hella hier seit Jahrzehnten zu den führenden Zulieferern.

Besondere Dynamik entfaltet Hella im Geschäftsbereich Elektronik. Im Angebot sind etwa Komponenten für die Start-Stopp-Automatik, für das Management von Batterien in Hybridautos und Hochspannungssensoren für Elektrofahrzeuge. Dieses Geschäft mit Elektronik will Hella in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Dazu bestehen vielversprechende Kooperationen: Mit dem kalifornischen Start-up AEye arbeitet Hella an Sensoren und Assistenzsystemen für autonomes Fahren; ein Gemeinschaftsabkommen mit dem chinesischen Fahrzeugkonzern Baic soll in Richtung Energiemanagement und Fahrassistenzsysteme ausgebaut werden. Im Gegenzug zieht sich Hella aus weniger interessanten Geschäftsbereichen zurück. Für knapp 400 Millionen Euro konnte im vergangenen Jahr das Großhandelsgeschäft verkauft werden. Der Erlös trägt dazu bei, dass Hella keine Schulden hat und mit 46 Prozent Eigenkapitalquote solide finanziert ist.

Im Geschäftsjahr 2018/19 (bis 31. Mai) dürften sich Umsatz und operativer Gewinn wegen der zähen Autokonjunktur kaum oder nur wenig erhöht haben. Sollte die Aktie deshalb noch etwas nachgeben, dürfte dies eine Einstiegsgelegenheit sein.

Aktientipp 2: Isra Vision - Gewinne mit Roboteraugen

Ginge es nur nach den Kursausschlägen der Aktie, sähe Isra Vision aus wie ein Zockerpapier vom Neuen Markt. Die Erinnerung an das einstige Hightechbörsensegment kommt nicht von ungefähr, Isra Vision startete hier 2000 seine Börsenkarriere. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Hoffnungskandidaten entwickelt sich das Darmstädter Unternehmen stabil: In den vergangenen zehn Jahren kletterte der Umsatz um insgesamt 180 Prozent. Der Gewinn legte noch stärker zu, derzeit erzielt Isra Vision hohe Nettomargen von mehr als 15 Prozent.

Zahlreiche Trends beflügeln das Wachstum von Isra. Das Unternehmen ist Spezialist für maschinelles Sehen, industrielle Bildverarbeitung und Prüfung von Oberflächen. Kernprodukte sind hochauflösende Kameras inklusive Software und Datenverarbeitung. Zum Einsatz kommen Isra-Produkte etwa in Roboterführungssystemen, zur Überwachung in der Halbleiterherstellung, in der Solarindustrie oder der Elektronik. Automatisierung und digitaler Ausbau in immer mehr Firmen kurbeln die Bestellungen an. Mit 98 Millionen Euro hat das Auftragspolster Rekordniveau erreicht. Womöglich steht bald ein Zukauf an, bei 65 Prozent Eigenkapitalquote kein Problem.

Aktien von Isra Vision sind ein langfristiges High-techinvestment, ein Einstieg bei Kursen um 30 Euro sollte sich als lukrativ erweisen. Dass sich Gründer Enis Ersü in den nächsten Jahren aus der operativen Führung zurückziehen will, sollte nicht abschrecken. Als Aufsichtsrat und Großaktionär (25 Prozent) dürfte er Isra Vision erhalten bleiben.

Aktien-Rückblick Newcrest Mining und Anleihetipp Indische Rupie

Aktien-Rückblick: Newcrest Mining - Goldene Margen

Seit Jahren zählt der australische Goldkonzern Newcrest Mining zu den stärksten Titeln im Goldbergbau. Die relative Stärke setzte sich in diesem Jahr fort und brachte auch absolut Gewinne. Die Goldaktie legte seit Januar um 30 Prozent zu (WirtschaftsWoche 1/2019).

