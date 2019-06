Rational - Ab wann wieder interessant?

Ingmar Königshofen,

Nach einem anfänglichen Aufschwung zu Beginn dieses Jahres hat sich in dem Wertpapier von Rational ab Februar eine immer kleiner werdende Seitwärtskonsolidierung eingestellt. Noch konnten Bullen keine signifikanten Signale setzen, doch die Voraussetzungen aus technischer Sicht stehen recht gut und bieten gute Handelsansätze.

Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Großgeräten und Dienstleistungen für die thermische Speisenzubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Seit den Verlaufshochs aus September 2018 bei 698,50 Euro hat das Papier aber wieder merklich nachgelassen und nun einen Teil der vorausgegangenen Verluste wieder aufzuholen. Doch der markante Horizontalwiderstand bei grob 806 Euro verhinderte in den letzten Monaten ein Weiterkommen der Aktie. Zudem werden die Ausschläge auf der Unterseite immer kleiner, woraus sich aus technischer Sicht ein steigendes Dreieck ableiten lässt und solche in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster definiert sind. Also beste Voraussetzungen für eine baldige Ausbruchsbewegung auf der Oberseite, die gute Handelsansätze bietet.

Long-Trade vorbereiten

Für ein direktes Long-Investment dürfte es an aktueller Stelle noch etwas zu früh sein. Als Einstiegsvoraussetzungen für einen weiteren Kursanstieg der Aktie in Richtung 660 und womöglich noch an die Jahreshochs aus 2018 bei 698,50 Euro muss ein Kursanstieg mindestens über 806 Euro abgewartet werden. Nur so kann das favorisierte Aufwärtspotenzial tatsächlich und mit höherer Wahrscheinlichkeit freigesetzt werden.

Solange der Horizontalwiderstand bei rund 806 Euro ungebrochen bleibt, könnten kurzfristige Rücksetzer zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 581,03 Euro erfolgen. Nur sollte es mit den Notierungen nicht mehr unter die aufwärts gerichtete Trendlinie der letzten drei Monate um 570 Euro abwärts gehen, weil sonst Abgaben direkt in den Bereich der Märztiefs bei 528,50 Euro drohen würden. Darunter müsste mit einem Test der Unterstützungszone bei rund 520 Euro gerechnet werden.

Widerstände: 806,00; 619,00; 624,00; 647,00; 660,00; 668,00 Euro

Unterstützungen: 595,50; 585,50; 581,01; 573,00; 566,89; 562,50 Euro

Rational in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2018 - 14.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007010803

Rational in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.07.2013 - 14.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007010803

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf RATIONAL für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Rational HX7626 1,1399 499,05858 5,54 16,62 Rational HX9S7Y 0,64 553,685077 10,50 7,49

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2019; 12:31 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf RATIONAL für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Rational HX3HJD 1,28 713,606352 4,91 19,23 Rational HX78ZA 0,78 659,138512 8,31 10,13

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2019; 12:33 Uhr

