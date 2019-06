Die hohen Auflösungen moderner Kameras führen zu einer erheblichen Belastung des Netzwerks und erfordern große Speicherkapazitäten. »Speicher hat man nie genug« ist das banale Gesetz der Computertechnik. Dieser Satz wurde geprägt, lange bevor auch nur jemand an digitale Kameras zu denken wagte. Heute ist die Videoüberwachung eine der speicherhungrigsten Anwendungen überhaupt. Allein die Videospeicher sind oft für die Hälfte der Gesamtkosten der gesamten Lösung verantwortlich.

Die Auflösungen von Videoüberwachungskameras haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, und es gibt wenig Anzeichen dafür, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Zu sehr setzen die Anwender auf die mit der Auflösung steigende Detailtreue, die zum Beispiel die Identifizierung einer Person erleichtert.

Hohe Auflösung sorgt für mehr Detailtreue

HD-Kameras mit Auflösungen von zwei Megapixeln sind heute Standard, und in besonders anspruchsvollen Anwendungen wird 4K-Ultra-HD mit der vierfachen Pixelzahl und damit deutlich besserer Detailtreue eingesetzt. Sie eignen sich insbesondere für die Überwachung großer Flächen und Gebäude wie etwa Parkplätzen, Shopping-Centern, Stadien oder Flughäfen. Dabei ermöglichen sie aufgrund ihrer ausgeprägten digitalen Zoomfähigkeit sehr detailreiche Aufnahmen auch auf größere Entfernung und stellen so eine Möglichkeit dar, die Zahl der Überwachungskameras zu reduzieren.

Eine weitere Vervierfachung der Auflösung auf dann 33 Megapixel pro Bild werden Videokameras nach dem 8K-Standard mit sich bringen. Erste Modelle gibt es bereits, wenngleich diese zunächst für Film und Fernsehen entwickelt wurden. Doch die stetige Verbesserung der Bildqualität hat auch ihre Kehrseite: Bilder müssen übertragen und gespeichert werden, was entsprechend dimensionierte Übertragungskanäle und Speichersysteme erfordert. Deswegen arbeiten nahezu alle modernen Kameras inzwischen mit H.265-Coding, was die Bitrate um durchschnittlich weitere 25?% reduziert, um Netzwerke und Speicher zu entlasten.

Rauschen beeinträchtigt die Bildqualität

Neben fortschrittlichem Coding verspricht auch das Entrauschen von Videobildern eine geringere Belastung von Netzwerken und Speichern, sofern es in der Kamera selbst erfolgt. Rauschen ist ein zufälliges Muster von Pixeln, die im Bild sichtbar sind. Ein gewisses Maß an Rauschen ist in jeder elektronischen Vorrichtung vorhanden, die Signale sendet oder empfängt. Bildrauschen ist ein unerwünschtes Nebenprodukt der Bilderfassung, vergrößert die Datenmenge und führt zu überhöhten Bitraten. Je höher die Auflösung, desto empfindlicher sind die Kameras gegen Rauschen, da die Pixel auf dem Sensor kleiner sind und nicht so viel Licht aufnehmen können. Es ist daher eine größere Verstärkung erforderlich, die Rauschen verursacht. Szenen mit schwacher Beleuchtung tragen ebenfalls zu einem Anstieg des Rauschpegels bei.

Um das Rauschen, das zudem auch die Bildqualität beeinträchtigt, schon an der Quelle zu reduzieren, rüsten Hersteller wie Bosch ihre Kameras mit iDNR (intelligent Dynamic Noise Reduction) aus. Dabei werden die spatiale (örtliche) und die temporale (zeitliche) Rauschunterdrückung je nach Szene und Lichtverhältnissen dynamisch kombiniert, um eine möglichst weitgehende Rauschunterdrückung zu erzielen. Insbesondere wird dabei die temporale Unterdrückung, die bei statischen Bildern sehr effektiv ist, bei Bewegtbildern aber zu Geisterbildern führen kann, auf Basis einer intelligenten Bildanalyse entsprechend angepasst.

