Aus einer 1894 in Bensheim gegründeten Korkschneiderei ist ein internationaler Hersteller von pharmazeutischen Primärverpackungen und Medizintechnikprodukten geworden: Sanner feiert dieses Jahr nicht nur ihr 125-jähriges Firmenjubiläum. Das familiengeführte Unternehmen blickt auch auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.Sanner blickt optimistisch zurück - und in die Zukunft: Mit rund 81 Mio. Euro Umsatz hat das Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 hingelegt. "Trotz des gesättigten und hart umkämpften Marktes konnten wir in Europa weiter wachsen", kommentiert Dirk Mähr, CEO von Sanner. ...

