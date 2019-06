Für die Allianz-Aktie geht es am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt etwas nach unten, der Kurs notiert am frühen Nachmittag mit 0,8 Prozent im Minus. Die letzten Wochen waren jedoch positiv. Gleich nach dem Dividendenabschlag, der am 9. Mai erfolgte, hat sich die Aktie wieder nach oben orientiert. Die entstandene Kurslücke konnte inzwischen vollständig geschlossen werden. Zuvor wurde auch durch die 50-Tagelinie (EMA50) zurückerobert. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher ein klares ...

