Das größte aller sozialen Netzwerke will es Nutzern ermöglichen, untereinander Geld zu senden und in den Facebook-Apps einzukaufen. Welche Rolle eine digitale Facebook-Münze dabei spielen könnte.

In einer Box von drei mal drei Metern arbeitet Facebook an der Revolution der Finanzwelt. Während Zahldienstleister PayPal mit seinem Stand auf Europas größter Fintechmesse Money2020 in Amsterdam die gesamte Breite einer Halle einnimmt, versteckt sich das Facebook-Team in seinem Zweckbüro in einer Ecke der Messehalle. Über der Tür hängt die Pflichtbeschriftung: Standnummer MC9, Facebook. Schatten hinter dem Milchglasfenster der Bürobox lassen nur ahnen, dass Facebook-Mitarbeiter hier Leute aus Partnerunternehmen treffen. Noch sollen die Pläne geheim und vage bleiben. Bekannt ist bislang: Der Konzern arbeitet an einer eigenen Kryptowährung und will Bezahlfunktionen in seine Apps integrieren. Doch aus Hinweisen aus aller Welt lässt sich bereits ein Puzzle zusammenfügen.

Details noch im Juni

Im April sagte Gründer Mark Zuckerberg: "Langfristig werden Zahlungen ein wirklich wichtiger Teil unseres Geschäfts werden." Gut ein Drittel der Weltbevölkerung, 2,7 Milliarden Menschen, nutzen Dienste des Konzerns: die Facebook-Plattform mit dem Nachrichtendienst Messenger, den Nachrichtendienst WhatsApp, das Fotonetzwerk Instagram. Würden alle über ein zentrales Zahlsystem miteinander verbunden, wäre Facebook der größte Zahldienst der Welt. Zum Vergleich: Den US-Zahldienst PayPal nutzen etwa 277 Millionen Kunden weltweit, den chinesischen Dienst WeChat Pay gut eine Milliarde. Barclays-Analyst Ross Sandler schätzt, dass Zahldienste jährlich gut 19 Milliarden Dollar an Umsätzen in die Facebook-Kasse spülen könnten - ein schönes Zusatzgeschäft zu den gut 55 Milliarden Dollar, für die Werbekunden Anzeigen schalteten.

Trotz aller Geheimniskrämerei äußerte sich Laura McCracken von Facebook in Amsterdam exklusiv gegenüber der WirtschaftsWoche: "Am 18. Juni soll das Whitepaper für die Facebook-Münze veröffentlicht werden." McCracken führt in London ein Facebook-Team, das an neuen Zahldiensten innerhalb der verschiedenen Apps arbeitet. Ein Whitepaper ist ein Konzeptpapier für eine Digitalwährung. 2008 erschien das wichtigste Whitepaper der Welt: die Grundlage für die Kryptowährung Bitcoin, mit 139 Milliarden Euro Marktwert die wertvollste digitale Münze. Ein Facebook-Whitepaper könnte ähnlich richtungsweisend sein. Bislang hat kein Konzern weltweit versucht, eine Parallelwährung für Konsumenten zu etablieren, die den staatlichen Notenbanken Konkurrenz machen könnte.

Der Bitcoin hat genau das bereits erreicht. Er folgt dem Mantra: offen und dezentral. Tausende Nutzer in aller Welt verwalten in Eigenregie den Programmcode. Zwar präsentiert sich auch Zuckerberg gern als Weltverbesserer, der Menschen aus allen Ländern zusammenbringt. "Wenn Facebook eine offene und dezentralisierte Kryptowährung auf den Markt bringt, ähnlich dem Bitcoin, dann wäre es ein spannendes Projekt", sagt Gilbert Fridgen, Leiter des Fraunhofer Blockchain-Labors. Doch die Kontrolle über seine Währung dürfte Facebook kaum vollständig aus der Hand geben. Schließlich wären 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer in der Lage, sich mit der Münze des Konzerns einzudecken und damit online zu bezahlen. "Facebook dürfte eine eigene Blockchain entwickeln", sagt Fridgen. Ein Team von 50 Entwicklern reiche dafür. Das würde etwa der Größe des Blockchain-Teams entsprechen, das Facebook als Start-up im eigenen Konzern ...

